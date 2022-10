Juve-Maccabi: occhio a pressing alto e possesso. L’analisi dell’avversario

TORINO - Dopo aver agevolmente regolato il Bologna di Thiago Motta, la Juventus torna agli impegni europei affrontando il Maccabi Haifa. Che squadra è? La formazione guidata da Baraka Bakhar ha mostrato in Champions League di essere una squadra da non sottovalutare. Contro il Benfica gli israeliani hanno giocato bene per un tempo, prima di essere regolati dalla superiore qualità dei portoghesi mentre, nella sfida col Psg, il Maccabi è addirittura passato in vantaggio prima di soccombere sotto i colpi di Messi, Mbappé e Neymar. Non bisogna inoltre dimenticare come la squadra di Bakhar sia arrivata ai gironi di Champions League superando più turni preliminari, durante i quali ha avuto la meglio sull'Olympiakos, l'Apollon Limassol e la Stella Rossa di Belgrado.

Come giocano Dal punto di vista tattico si tratta di un undici che, nel campionato nazionale, ama gestire il possesso palla e praticare una proposta di calcio offensiva. Chiaramente, il livello del campionato nazionale non è paragonabile a quello della massima competizione europea per club, ma questo non significa che nelle prime due sfide europee la formazione israeliana non abbia provato a giocare. Se infatti si esclude il primo tempo contro il Benfica, fra il secondo tempo della sfida alla squadra di Schmidt e la partita col Psg il Maccabi ha registrato un dato di possesso medio del 52%. Non male, tenuto conto del calibro degli avversari. Questo possesso non è fine a se stesso, ma sempre orientato alla ricerca della verticalità appena se ne presenta l’occasione. Nella massima lega d’Israele il Maccabi gioca solitamente con la difesa a quattro, mentre nei big match e in queste uscite europee Bakhar preferisce una retroguardia a tre con due quinti a tutta fascia, Cornud e Haziza. Proprio quest’ultimo è uno dei giocatori più interessanti della squadra, molto veloce soprattutto in contropiede. Altro elemento da tenere sotto controllo è Tjaronn Chery, olandese che può giocare da numero 10 e anche da mezzala in un centrocampo a tre.