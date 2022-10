Pogba, l'umore, il fisico, il sorriso: Juventus, è la svolta!

TORINO - (e.e.) Paul Pogba è tornato a correre. E tanto basta per svoltare, nell'umore se non nella sostanza. Ma vederlo sul campo, oppure fuori dalla Continassa che sorride ai tifosi tirando giù il finestrino, oppure in tribuna a sostenere i compagni dà finalmente una certezza: Pogba rientra e lotterà con tutti. I guai famigliari restano, ma il Polpo non si fa condizionare. Giocare, poi, ridà un significato a tutto: anche in società sanno benissimo che solo con il pallone tra i piedi Pogba riuscirà a essere Pogba. La Juventus lo aiuterà a riprendere possesso del giocatore e ad archiviare il personaggio da gossip.

Allegri lo aspetta

Il Polpo non è pronto, ma lo sarà presto. Nel mirino c'è la Champions League, il match di ritorno contro il Benfica. Il francese ci spera, ci conta, è concentrato al massimo per riuscirci. D'altronde, il recupero da un'operazione di menisco ha questi tempi. Ok, si è perso oltre un mese con la terapia conservativa, ma orma quel che è fatto è fatto e appartiene al passato, alle scelte, coraggiose e sbagliate. Pogba tutto per la Juve e per Max Allegri, con nel cuore il Mondiale. Solo riaffermandosi in bianconero tornerà galletto di Francia. Nell'intervista recente su GQ, il Polpo ha chiarito quale sarà la strada: «Sono una persona positiva . Voglio giocare sempre, e voglio dare il massimo. E dentro di me so che questa maglia è speciale, tira fuori il mio meglio. Abbiamo costruito una bella storia con questa squadra, che non ho mai dimenticato anche quando sono andato via dalla Juve. Tornare qua per me è sempre un motivo di spinta, di stimolo a fare bene. Non ho mai avuto dubbi che questo fosse il mio posto». E adesso corre, il Polpo...

Chiesa sprinta, che coppia con Pogba