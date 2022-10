TORINO - Prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa, è stato osservato un minuto di silenzio allo Stadium per le oltre 170 vittime in Indonesia dopo degli scontri allo stadio. L'iniziativa è stata promossa dalla UEFA. Tramite i propri canali ufficiali il club bianconero ha postato l'immagine delle squadre in campo scrivendo: "In memoria delle vittime della tragedia del Kanjuruhan Stadium in Indonesia".