Allegri, doppia gioia: Juve in Champions e Lingotto all'ippodromo

TORINO - Massimiliano Allegri può festeggiare l'importante successo della sua Juve sul Maccabi Haifa, che riapre il discorso qualificazione in Champions per i bianconeri e che firma la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Bologna. Nella serata del 3-1 allo Stadium l'allenatore bianconero ha potuto gioire anche per una sua altra vittoria, ovvero quella di un altro dei suoi cavalli in Francia.