Milan-Juve, la conferenza di Allegri: orario e come seguirla in tv e streaming

TORINO - Dopo la gioia per il successo contro il Maccabi Haifa in Champions League, la Juve torna a concentrarsi sul campionato, con la sfida contro il Milan. I bianconeri sfideranno la squadra di Pioli al San Siro sabato 8 ottobre alle 18:00. Una sfida importante per la classifica e in cui la Juve cercherà di ottenere ancora i tre punti dopo la vittoria contro il Bologna nel turno precedente. Per presentare la sfida Massimiliano Allegri sarà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.