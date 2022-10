Asamoah si ritira, l'omaggio social della Juve: "Grazie di tutto"

TORINO - "Grazie di tutto, Asa! In bocca al lupo per il tuo futuro", con queste parole la Juve ha voluto omaggiare Kwadwo Asamoah che ha annunciato il suo ritiro dal calcio. L'esterno ghanese chiude la sua carriera agonistica ha 33 anni e un passato lungo sei stagioni in bianconero, dal 2012 al 2018, che gli hanno permesso di conquistare sei Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, prima con Conte e poi con Allegri. Il saluto della Juve è lasciato tutto alle immagini e alla avventura trascorsa da Asamoah a Torino con le reti più belle, le giocate più spettacolari e i tanti trofei alzati al cielo.