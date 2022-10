Milan-Juve, duello Giroud-Vlahovic: 9 a confronto

È tutto pronto per la partita tra Milan e Juventus, in programma sabato 8 ottobre alle ore 18 allo Stadio San Siro. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti importanti per risalire la classifica. I rossoneri vogliono cancellare la brutta sconfitta contro il Chelsea mentre i bianconeri voglio dare continuità ai due risultati positivi ottenuti contro il Maccabi e il Bologna. La sfida tra Milan e Juventus metterà anche a confronto due numeri nove, protagonisti con le rispettive squadre: Giroud e Vlahovic.