Juventus, l’inquietante statistica di Allegri: una vittoria su diciassette partite!

Doveva essere la prova di maturità e invece è stato l'ennesimo flop. La Juve esce con le ossa rotte dal Meazza nella sfida contro il Milan (2-0) e incassa la quarta sconfitta stagionale, la seconda calcolando solo il campionato - l'altra è arrivata in casa del Monza. I bianconeri non sono ancora riusciti a vincere una partita in trasferta dopo quattro sfide: due pareggi e altrettanti ko appunto. Soltanto nella stagione 1993-1994 la Vecchia Signora non aveva vinto nessuna delle prime quattro trasferte di campionato. Era la Juve di Baggio e Trapattoni che dovette attendere addirittura il diciassettesimo turno, l'ottava trasferta, per gioire lontano dalle mura amiche - 3-0 contro l'Udinese firmato Marocchi, autogol di Pellegrini e Baggio -. Un dato piuttosto allarmate, come quello dei risultati contro le big. Da quando è tornato sulla panchina dei bianconeri, infatti, Allegri ha vinto solo un big match su 17. Ecco quale e i dati nel dettaglio.