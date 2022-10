Ventrone, da Conte a Moggi e Giraudo: la Juve all’ultimo saluto FOTO

Una grande folla ha accolto il feretro di Gian Piero Ventrone. Il funerale dell'ex preparatore di Juve e Tottenham, scomparso nella giornata di giovedì a soli 62 anni per una lucemia fulminante, si è svolto a Napoli nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Via Petrarca. Alle esequie del "Marine", che aveva cambiato il mondo della preparazione atletica, oltre a una delegazione del Tottenham, capitanata da Antonio Conte e dal dg Fabio Paratici, anche tanti ex del mondo Juve. Da Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Ciro Ferrara, Angelo Di Livio, Gianluca Pessotto fino a Fabrizio Ravanelli e Angelo Peruzzi. Oltre agli ex bianconeri, erano presenti alti personaggi del mondo del calcio: Castellacci, Albarella, Grava, Vallefuoco, Porzio e Canè.