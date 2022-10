Juve, Allegri fa peggio di Allegri: classifica di Serie A a confronto con l'anno scorso

Fiorentina-Lazio chiude la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo i primi 9 turni, la situazione della Juve in classifica è molto deludente: i bianconeri sono fuori dalla zona Europa, in ottava posizione con appena 13 punti raccolti e un rendimento da retrocessione in trasferta. Appena tre vittorie in 9 gare di campionato per la squadra di Allegri, che è riuscito a fare peggio dell'anno scorso in questo inizio di stagione. Ecco nel dettaglio la classifica di Serie A con il confronto dei punti ottenuti nello scorso campionato dopo 9 giornate. Partiamo con la zona Champions.