Champions Juventus: Allegri, Rabiot e quelle parole dopo il discorso

TORINO - «Adrien, domani è dura. Domani servono intensità e strappi, tu sei quello con il motore più adatto di tutti a fare quel lavoro. Mi fido di te». No, non sono le parole esatte che Allegri ha pronunciato all'orecchio di Rabiot prima dell'allenamento del mattino, ma il contenuto non dovrebbe discostarsi da quei concetti, perché se c'è un giocatore che Allegri sta apprezzando in questa stagione è proprio il francese.

Fanne un altro in Champions, Adrien

D'altra parte coincide con l'identikit del centrocampista che Max predilige: grande capacità difensiva, strappi per il contropiede, impatto fisico notevole sulla partita. Gli ha sempre chiesto anche più inserimenti in area per le conclusioni a rete e proprio contro il Maccabi all'andata, Rabiot lo ha accontentato con una doppietta fondamentale per la vittoria. Che Allegri gli abbia chiesto il bis domani sera ad Haifa? Qualsiasi cosa gli abbia detto, comunque, è stato per dimostrargli stima e fiducia.