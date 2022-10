Juve, il video che fa sognare i tifosi: il motore di Chiesa è ripartito

Federico Chiesa sta tornando, vuole riprendersi la Juventus dopo l'operazione al crociato e dieci mesi lontano dal campo. Ieri però l'esterno bianconero si è allenato con i compagni e vederlo scattare insieme a loro ha trasmesso ai tifosi e a un po' tutto l'ambiente Juve delle ottime sensazioni. Le parole di Allegri in conferenza stampa sembrano in linea con tale scenario: "Ha fatto due allenamenti con noi e martedì va ad allenarsi con i ragazzi per non rimanere fermo. Deve ritrovare fiducia nei movimenti in campo. Ma sta bene!". Non ci sarà nel derby con il Torino, ma il ritorno di Chiesa si avvicina sempre di più.