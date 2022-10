Maccabi-Juventus, di notte ad Haifa risuona l’inno bianconero

INVIATO AD HAIFA - Tutto pronto, ad Haifa, per quella che inaspettatamente è diventata «la partitissima» bianconera: quella da fuori subito o dentro (almeno ancora per un po’). Per oggi è prevista - come in realtà accade quasi sempre quando giocano «i verdi» - una gran chiamata a raccolta di tifosi da ogni parte del Paese. Stiamo infatti parlando di un club che, un po’ come la Juventus, raccoglie un gran numero di tifosi (70, 80 per cento) fuori città.

I 30mila attesi questa sera allo stadio Sammy Ofer, si sorbiranno le loro belle 3-4 ore di auto e poi le loro belle code d’avvicinamento allo stadio, cercando di arrivare 2-3 ore prima del fischio d’inizio per esser sicuri di poter esser in tempo al loro posto.