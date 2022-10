Allegri: "Juventus in ritiro. Dimissioni? Non ci penso proprio"

TEL AVIV (Israele) - E' un Max Allegri quasi stupito, intorpidito dalla prestazione della Juve contro il Maccabi. Dopo la sconfitta per 2-0 nella trasferta israeliana il tecnico bianconero, ai microfoni di Sky, ha provato ad analizzare i motivi che hanno portato alla debacle della sua squadra: "Situazione difficile da spiegare, c'è solo da fare silenzio: prova non all'altezza soprattutto a livello caratteriale. Torniamo a casa e lavoriamo più di prima, dobbiamo uscire da questa situazione. Domani si rientra e resteremo alla Continassa fino al derby. Bisogna capire che non è un problema tecnico, tattico, è una questione di cuore e passione: giochiamo troppo singolarmente e a me non piace".