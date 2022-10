Champions, le combinazioni Juve: a rischio perfino l’Europa League

Altro che qualificazione agli ottavi di Champions! La Juventus rischia di non arrivare nemmeno terza nel girone ed essere esclusa persino dall’Europa League . Anche vincere contro Benfica e Psg, entrambe a 8 punti e vittoriose all’andata sui bianconeri, a questo punto potrebbe non bastare per evitare l’eliminazione alla fase a gironi (l’ultima volta nel 2013-14, anno finale di Conte).

Le possibili combinazioni

La Juve, qualora dovesse fare 6 punti, dovrebbe comunque sperare che Benfica e Psg non vadano oltre il pari con il Maccabi, così da arrivare in tre a 9 punti e giocarsela con la differenza reti. Si rilancia anche il Maccabi, che conquista i primi 3 punti e affianca i bianconeri. Se le due squadre arrivano a pari punti vengono considerati gli scontri diretti (una vittoria a testa) e in caso di nuova parità la differenza reti negli scontri diretti (3 gol fatti per la Juve e 3 per il Maccabi frutto del 3-1 a Torino e del 2-0 di Haifa). Il terzo criterio considera la differenza reti generale e i gol in totale. Ora, la Juve è in vantaggio sul Maccabi: ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7 mentre gli israeliani ne hanno fatti 4 e presi 8.