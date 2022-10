Allegri resta alla Juve (per ora): cosa può succedere

TORINO - La verità non è un concetto statico. Ciò che è vero oggi non è detto che lo sia anche domani. La mutazione fa parte del corso naturale degli eventi che con il loro succedere possono cambiare il contesto e quindi anche ciò che viene inglobato. E allora le parole pronunciate a caldo e a bordo campo dal presidente Andrea Agnelli dopo la sconfitta per 2-0 ad Haifa, mentre sugli spalti parte dei tifosi israeliani restava sulle tribune per selfie storici, vanno lette con lenti non da miope o astimagtico. Servono quelle progressive... Il numero uno della Juventus ha ribadito come la storia bianconera insegni che i conti si fanno a fine stagione, per cui non va preso in considerazione il fatto di poter pensare all’esonero dell’allenatore, Allegri, peraltro fortemente rivoluto da lui stesso dopo che gli era stato dato il benservito in anticipo di due anni, in favore di Sarri e Pirlo; a loro volta allontanati prima della scadenza naturale dei contratti per un monte ingaggi allenatori diventato incredibilmente pesante.

Juve-Allegri, si aspetta il Mondiale Dunque davvero la Juventus andrà avanti fino alla fine con il tecnico livornese? Difficile crederlo se non si registrerà una svolta da qui allo stop per il Mondiale quando, nel frattempo, la squadra bianconera, negli 8 incontri restanti, avrà conosciuto sia l’esito del suo percorso in Coppa - dove va sottolineato che oltre agli ottavi rischia di perdere anche l’Europa League - sia la posizione esatta in campionato, che attualmente recita 8° posto a 7 punti dalla quarta piazza, ultima posizione che consegna il pass per la prossima Champions. E allora la scadenza delle verità del presidente ad Haifa, è legata a ciò che succederà da sabato, quando la Juve giocherà il derby in casa del Torino, al 13 novembre, quando i bianconeri concluderanno questa tribolatissima prima fase della stagione affrontando la Lazio di Maurizio Sarri. Qualora la scossa non dovesse arrivare e la situazione diventasse ancora più critica sarebbe naturale aggiornare riflessioni e ragionamenti per cercare di evitare un tracollo che potrebbe portare a risultati deprimenti non solo dal punto di vista sportivo. Incaponirsi su una scelta che a metà stagione dovesse risultare clamorosamente inefficace non avrebbe senso.