Juventus, Di Maria e l'infortunio: le condizioni e le partite che salta

TORINO - L'infortunio accusato da Angel Di Maria al 22' della debacle della Juve in Champions con il Maccabi Haifa priverà Massimiliano Allegri dell'unico calciatore presente in rosa capace di 'accendere la luce' nei momenti più bui: lampante, in tal senso, la prestazione offerta dal fuoriclasse argentino nel match d'andata con la formazione israeliana, durante la quale aveva messo a referto tre assist. Il terzo problema fisico stagionale dell'ex Psg, dopo quelli rimediati all'adduttore della gamba sinistra a Ferragosto e quello analogo, ma sull'arto opposto, in chiusura di primo tempo nella sfida del Franchi con la Fiorentina, sembra essere il più serio: in attesa degli esami strumentali, per i quali bisogna attendere che rientri il versamento, la sensazione è che ci sia lesione muscolare alla coscia destra. In questo caso, anche alla luce di una carta d'identità che recita 34 anni, un'età che non agevola nei recuperi-lampo, Allegri lo riavrebbe a disposizione soltanto nel 2023 e anche il Mondiale con l'Albiceleste sarebbe fortemente a rischio.