Crisi Juve: Allegri rischia a novembre, a maggio tutti

TORINO - Otto, il numero dell’infinito, in realtà potrebbe essere quello della conclusione della seconda era juventina di Massimiliano Allegri . Mancano infatti otto partite da sabato, giorno del derby, allo stop di 45 giorni per il Mondiale in Qatar, quando, al termine di questo filotto che si giocherà allo sprint per frequenza di impegni, la società tirerà le somme su questa prima metà di stagione e dunque valuterà il da farsi. Anche se il presidente Andrea Agnelli è stato quasi categorico nel dopo Haifa, a caldo, spiegando che il tecnico resterà sino alla fine della stagione, aggiungendo che farebbe fatica a pensare a un cambio in corsa. Ma è inutile ora immaginare cosa si vivrà esattamente tra un mese, quando con Juventus-Lazio terminerà il 2022 calcistico della Serie A.

Il filotto

Mettendo a fuoco nel concreto questo scorcio di campionato bianconero emerge come, al di là della forma pessima della Juventus, il cammino non sia esattamente una passeggiata di salute o un giro dell’isolato, di quelli che si vanno a fare tanto per digerire il pranzo appena consumato e leggermente troppo pesante rispetto alla media. Eccola la sequenza: sabato il derby, il venerdì dopo l’Empoli, il martedì successivo la trasferta di Champions League a Lisbona contro il Benfica, poi a Lecce, ancora Champions League, stavolta all’Allianz contro il Paris Saint Germain per l’ultimissima del girone e forse non solo e infine le ultime tre di campionato: Inter a Torino, match a Verona e chiusura davanti ai tifosi contro la Lazio. Sono queste le otto partite in cui la Juventus si gioca la faccia e Allegri almeno un paio di gambe di una panchina che è già di per sè traballante. L’importante sarebbe almeno non perdere ulteriore contatto con la quarta posizione, al momento distante sette punti, che già di loro non sono pochi. Il perché è presto detto. Non centrare la qualificazione per la Champions League 2023/24 significherebbe rovinare economicamente non solo questa ma anche la prossima stagione. Ecco il motivo per cui in realtà la conferma di Allegri potrebbe dipendere dal tipo di reazione che avrà la Juventus in questa striscia di partita in cui bisognerà provare a riavvicinare il vertice e non perdere completamente l’Europa: se da una parte gli ottavi di Champions League appaiono un miraggio, c’è il rischio di chiudere all’ultimo posto nel girone e quindi perdere anche l’opportunità di partecipare all’Europa League.