Juve-Di Maria, c'è l'esito degli esami: per quanto tempo starà fuori

TORINO - Angel Di Maria ha effettuato oggi i test medici al JMedical per verificare l'entità dell' infortunio rimediato nella sfida di Champions League sul campo del Maccabi Haifa . Sospiro di sollievo per l'argentino, che resterà fuori "circa 20 giorni per il suo completo recupero". Come riportato dalla Juve in un comunicato ufficiale.

Di Maria, il comunicato della Juve

"Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero" è il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus.

Di Maria ko, il post della moglie

Di Maria, le partite che salta con la Juve

Probabilmente Di Maria non perderà il Mondiale in Qatar con la sua Argentina. Allegri, invece, dovrà fare a meno del Fideo per i prossimi impegni di campionato e Champions League. Di Maria infatti salterà sicuramente Torino-Juve, Juve-Empoli, Benfica-Juve, Lecce-Juve, Juve-Psg. Un super recupero lo potrebbe fare tornare a disposizione di Allegri per il big match di campionato in casa contro l'Inter (in programma il 6 novembre alle 20.45) ma teoricamente dovrebbe rientrare per Verona-Juve (10 novembre) e Juve-Lazio (13 novembre) prima della pausa per il Mondiale.

Di Maria, inizio di stagione da dimenticare

Sembra essere una stagione maledetta per l'ex Psg. Il calvario del Fideo è cominciato il 15 agosto, con l'infortunio alla prima partita con la maglia della Juventus, contro il Sassuolo, dopo aver debuttato in Serie A con un gol spettacolare. Di Maria è tornato poi in campo il 31 agosto, nella ripresa della sfida contro lo Spezia, ma dopo quattro giorni si è nuovamente fatto male nella trasferta contro la Fiorentina. Dopo il secondo stop e squalificato in campionato per l'espulsione rimediata a Monza, l'argentino è costretto a fermarsi nuovamente per il problema fisico di Haifa.