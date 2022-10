Juve, i danni del flop: i (tanti) milioni che rischiano di saltare

TORINO - Oltre alla disfatta sul campo, il flop della Juventus si allarga sul fronte economico. I mancati guadagni in Champions rischiano di peggiorare una situazione finanziaria già precaria visto che il bilancio chiuso a giugno ha registrato un rosso per 254 milioni. La stagione 2022-23 avrebbe dovuto essere quella del rilancio, con il dimezzamento delle perdite, invece c’è la possibilità che aumentino. Rispetto alle ultime tre stagioni, con la Juventus sempre agli ottavi di Champions, anche se poi era stata subito eliminata, la mancata qualificazione alla fase a eliminazione diretta costerebbe in mancati guadagni circa 25 milioni: verrebbero infatti a mancare i 9,6 milioni del gettone per gli ottavi, l’incasso al botteghino e la quota di market pool.