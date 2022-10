Juve, avvio da incubo: tutti gli infortuni da inizio stagione

TORINO - Il crollo era già in corso. Il Maccabi Haifa aveva segnato un gol (e che Atzili colpendo la palla di schiena l’avesse messa all’angolo la dice lunga sul momento della Juventus) e aveva avuto altre tre occasioni nitide. Quando però al 24’ del primo tempo Angel Di Maria ha chiesto il cambio, toccandosi la coscia destra per il terzo infortunio muscolare in due mesi, il crollo oltre a sembrare irreversibile ha assunto contorni ancora più ampi di quelli del campo del Sammy Ofer Stadium. I contorni di una stagione stregata, in cui i due acquisti che dovevano cambiare faccia alla Juventus, il Fideo e Paul Pogba, hanno giocato uno con il contagocce e l’altro per niente, e in cui il miglior acquisto delle ultime tre estati, Federico Chiesa, atteso a inizio settembre dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro di gennaio, potrebbe tornare tra i convocati - nella migliore delle ipotesi - venerdì 21 contro l’Empoli.