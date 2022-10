Juve, Bonucci: "Il derby è lo spartiacque della stagione"

TORINO - Sarà un derby diverso rispetto a quelli giocati negli ultimi anni per Leonardo Bonucci. E non solo perché si tratterà della presenza numero 400 con la maglia della Juve, ma pure perché per la prima volta la sua famiglia non sarà "divisa". Come spiegato in una lettera inviata a La Repubblica, infatti, dopo l'addio di Belotti anche il suo primogenito, Lorenzo, (grande fan dell'ex capitano granata) potrà sostenere senza remore il padre. Quel che più conta per il bianconero, però, è che la Juve torni a fare la Juve, vincendo una partita che può segnare l'andamento dell'intera stagione: "Già in altre stagioni la vittoria nel derby è risultata uno spartiacque, fra quello che poteva essere e quello che poi è stato. La stracittadina è sempre una partita particolare e anche se per anni il divario tra le due squadre è stato onestamente importante, lotteremo per tre punti di fondamentale importanza, per l'una e per l'altra squadra, per motivi diversi".