Diretta Torino-Juve ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Una stracittadina che vale tantissimo, ancora più del solito. Sia Torino che Juve puntano al rilancio nel derby della Mole. I granata di Juric non vincono dal 5 settembre contro il Lecce, visto che da quel momento in poi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio (con appena 2 gol segnati). I bianconeri di Allegri, invece, dopo il ko in Champions League ad Haifa non hanno alternative alla vittoria.