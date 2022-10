Marchisio-Sinopoli, il sesso e le confessioni tra ex e tradimenti

Sesso, tradimenti, ex, amore e... calendario

Tra le curiosità più "hot" inviate dai fan a Roberta Sinopoli, la più diretta è stata: "Le uscirai?". La moglie di Marchisio ha saggiamente evitato la replica, commentando con una risatina e due perette. Ha risposto invece in maniera chiara a chi le ha chiesto se avesse mai pensato ad un calendario ("Assolutamente no") o di essere stata mai tradita: "Che io sappia no, ma è una domanda che difficilmente mi pongo". Capitolo ex: hai avuto altri fidanzati prima di tuo marito? "Sì, solo uno prima di lui".