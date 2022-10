Vlahovic, Kean, la difesa a tre e il ritiro: Allegri a ruota libera dopo Torino-Juventus

TORINO - "I ragazzi hanno dimostrato che sono una squadra e che sono un gruppo importante. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, partendo dietro la linea della palla, facendo buone giocate e tirando tanto in porta". Al termine di Torino-Juventus, match vinto dai bianconeri 1-0 grazie al gol di Vlahovic, il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono contento perché è la prima vittoria in trasferta della stagione, per tre volte non avevamo neppure segnato, non era semplice: abbiamo dimostrato personalità. Dispiace per il periodo che abbiamo passato, ma a volte ci sono cose che vanno al di sopra di quello che possiamo fare e poi si incastrano situazioni e bisogna uscirne. Abbiamo fatto un passettino, la squadra ha risposta bene, ma di questo non avevo dubbi: ora dobbiamo continuare. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto due spartiacque: la Salernitana, perché sappiamo tutti cos'è successo, e oggi. Non è un alibi, a volte succedono queste cose e poi sta a noi portarle a nostro vantaggio. Oggi ero sereno in panchina perché stavamo facendo una partita seria. Si poteva segnare prima, ma quello lo faremo più avanti crescendo".