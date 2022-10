Torino-Juventus, Vlahovic difende Allegri e rivela: "Ecco a chi devo una cena"

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: era un derby, loro sono tostissimi, poi qui nel loro stadio, con la spinta dei loro tifosi... Per noi era importante vincere e dobbiamo continuare così, uniti e costanti". Dusan Vlahovic, match-winner del derby Torino-Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Noi pensiamo partita per partita. Tutti conoscono i nostri obiettivi, noi non molleremo mai. Seguiamo l'allenatore? Sono domande banali, certo che lo seguiamo. A tutti capita un periodo no, oggi l'obiettivo era vincere, lo abbiamo ottenuto e ora dobbiamo continuare. Nelle difficoltà si cresce e si impara. Io mi metto a disposizione della squadra, poi una partita la gioco bene e una no, ma do sempre il 100%. Oggi ho segnato, spero di continuare a farlo, e che continuiamo a vincere. Il ct della Serbia in tribuna? Ci eravamo sentiti, sapevo venisse, gli dovrò una cena".