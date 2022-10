Di Maria, la moglie e i cuori Juve: non solo Argentina

TORINO - In attesa di poter tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, Angel Di Maria si è goduto un giorno a Torino con la famiglia. La compagna del giocatore della Juventus, Jorgelina Cardoso, ha pubblicato su Instagram una serie di foto insieme al compagno e alla famiglia in giro per il capoluogo piemontese scrivendo: "En familia por Torino" seguita dai cuori bianconeri. Angel ha commentato il post con le emoji del cuore rosso e tra i like al post spunta anche quello del compagno con l'Argentina ed ex compagno al Paris Saint-Germain Leo Messi. Il Fideo si è infortunato al bicipite femorale nel match di Champions League ad Haifa contro il Maccabi e dovrà stare fermo per 20 giorni.