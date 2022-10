Bremer punta Juventus-Inter: il comunicato sull'infortunio

Infortunio Di Maria, tempi di recupero e partite che salta

Il difensore brasiliano, uscito anzitempo durante il derby contro il Torino per un problema muscolare, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra. Come riportato dalla Juve sul sito ufficiale del club, "saranno necessari 20 giorni per il suo completo recupero". Bremer salterà Juve-Empoli, Benfica-Juve, Lecce-Juve, Juve-Psg e potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la super sfida contro l'Inter (in programma il 6 novembre alle 20.45). Dopo la sfida contro i nerazzurri e prima della pausa per il Mondiale in Qatar, la Juve farà visita al Verona il 10 novembre e riceverà la Lazio il 13.