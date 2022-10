Juventus protagonista al Golden Boy: i complimenti a Fabio Miretti e Nicole Arcangeli

Pablo Gavi ha vinto il Golden Boy Absolute Best del 2022 . Fabio Miretti invece ha trionfato come Best Italian Golden Boy. E la Juventus ha voluto fare i complimenti al giovane centrocampista con un post sui social network: "Miretti è l'italiano più votato nella classifica generale del Golden Boy Complimenti Fabio" è il messaggio apparso sui canali social del club bianconero.

Arcangeli, i complimenti della Juve

Nicole Arcangeli ha trionfato nella categoria Best Italian Girl Player Under 21. L’attaccante della Juventus Women infatti, si è aggiudicata il premio di Tuttosport in virtù del maggior numero di preferenze e voti. Ecco i complimenti della Juve sui social: "Congratulazioni a Nicole Arcangeli per aver vinto il premio Italian Golden Girl, dopo aver ricevuto il maggior numero di voti in questa categoria!".