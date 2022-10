Del Piero, Marchisio e Juventus-Real Madrid: ma non quello che tutti ricordano...

Del Piero, Marchisio e una giornata amarcord per le due leggende della Juve. Lo storico capitano bianconero ha postato un video del gol da lui realizzato in occasione della sfida tra Juve e Real, ma non quella della famosa standing ovation al Santiago Bernabeu! Si tratta della sfida di andata, gocata il 21 ottobre 2008 a Torino. "Bellissmi ricordi", ha scritto Del Piero sui social dove ha voluto far rivivere alcune emozioni di quella magica serata terminata con la vittoria dei bianconeri. Ma quella partita contro i Blancos non viene solo ricordata per lo splendido del gol di Alex, ma perché è stato anche il primo Juve-Real giocato da Claudio Marchisio.