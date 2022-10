Come si cambia! Vari anni alla Juventus, lo riconoscete?

Accade spesso che tanti ex calciatori della Juve facciano ritorno alla base, a Torino , per fare visita ai vecchi compagni di squadra in bianconero o per ricoprire ruoli dirigenziali dopo aver rappresentato la Vecchia Signora in campo. Al Vinovo Juventus Center , oggi pomeriggio, c'era anche Paolo De Ceglie , vecchia conoscenza della Juve che ha pubblicato un video su Instagram Stories mentre si trovava negli uffici del club bianconero. Per l'ex giocatore juventino, però, è una consuetudine: De Ceglie, infatti, è attualmente un collaboratore del settore giovanile della Juventus.

De Ceglie alla Juventus: carriera e trofei

A soli 10 anni nelle giovanili della Juventus e nel dicembre 2004 viene convocato in prima squadra per una partita di Champions League. La vera 'promozione' in prima squadra però arriva nel 2006 con Deschamps in panchina, con l'esordio in maglia bianconera in Serie B, a 20 anni, il 6 novembre 2006 contro il Napoli. La prima rete tra i professionisti invece arriva una ventina di giorni più tardi nel suo debutto all'Olimpico di Torino contro il Lecce. La carriera di De Ceglie poi viene caratterizzata da stagioni in altre squadre (Siena, Genoa, Parma, Marsiglia) e ritorni alla Juve. In bianconero ha vinto il campionato di Serie B 2006/07 (quello del ritorno della Juve in Serie A), 4 scudetti, 3 volte la Supercoppa italiana e due volte la Coppa Italia.