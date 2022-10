Juve, ora credici: da dove deve ripartire Allegri

TORINO - Un altro passo avanti: dopo il Torino la Juventus batte l’Empoli e per la prima volta in questo campionato centra due vittorie di fila. Non è stato un passo imperioso, né elegante e neppure troppo sicuro, nonostante quel che dice il risultato finale, ma è stato comunque lungo tre punti: abbastanza, cioè, da superare almeno per una notte l’Inter, attesa a Firenze, e per guadagnare punti su almeno una tra Napoli e Roma e su almeno una tra Atalanta e Lazio, impegnate domenica nei due scontri diretti di giornata.

Cosa dovrà fare la squadra di Allegri Per continuare a recuperare terreno sulle squadre che la precedono, e anche per provare a conquistare martedì a Lisbona la terza vittoria di seguito (e anche questa sarebbe una prima volta), la squadra di Allegri dovrà trovare però un passo diverso. Non necessariamente una camminata da passerella d’alta moda, ma almeno sicura e decisa. Come quella con cui ha cominciato la partita contro l’Empoli, non a caso sbloccata all’ottavo minuto da Kean. A proposito di passi avanti: dopo la bella prova nel derby, macchiata però dal gol sbagliato grossolanamente nella ripresa, l’attaccante ha confermato di essere in palla e questa volta, praticamente dalla stessa posizione, non ha fallito sul cross di Kostic. A proposito di passi avanti bis: il serbo non è Kvaratskheila e neppure Theo Hernandez, ma quello di ieri sera è stato il quarto assist e solo un millimetrico fuorigioco di Kean gli ha negato il quinto (e all’attaccante la doppietta).