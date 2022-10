Kean spiega come ha superato il periodo difficile. E sui fischi...

TORINO - "Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando sodo. I punti non ci bastavano, ora dobbiamo fare in ogni partita come oggi ed andare avanti. Ci siamo guardati tutti in faccia anche prima della partita, perché dobbiamo dare tutto per la maglia e per i tifosi": è l'analisi di Moise Kean, autore del primo dei quattro gol segnati dalla Juventus all'Empoli, ai microfoni di Dazn.