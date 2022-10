Juventus-Empoli e la profezia di De Winter

Koni De Winter , Il ventenne centrale difensivo dell'Empoli, ma di proprietà della Juventus, è tornato allo Stadium ieri sera da avversario. Non è andata come sperava, ma si può dire che il difensore belga avesse capito prima degli altri da dove sarebbero potuti arrivare i principali pericoli.

L'intervista a Tuttosport

Intervistato da Tuttosport alla vigilia della partita, alla domanda postagli da Sergio Baldini su chi l'Empoli avrebbe dovuto temere maggiormente della Juventus, De Winter ha risposto così: "Mmh... Il primo che mi viene in mente è Rabiot: se gli lasci spazio per partire palla al piede, con la sua progressione lui può saltare la pressione". Non gli manca la conoscenza dell'ambiente, né quella delle caratteristiche degli ex compagni, nella speranza di riunirsi a loro un domani in maglia bianconera.