Kean, sfogo social dopo Juve-Empoli: "Pensavo dicessero qualcosa"

Kean e il post sui social

Dopo la vittoria contro l'Empoli, Kean ha festeggiato via social con i compagni. Ma oltre a festeggiare, l'attaccante bianconero ha scritto un post che nasconde una velata polemica contro coloro che lo hanno criticato durante questi mesi. "Pensavo dicessero qualcosa", ha scritto Moise a corredo di alcune foto della sua esultanza dopo la rete contro la squadra di Zanetti. Oltre alle foto, Kean ha anche postato un video motivazionale per sé stesso: "L'opinione che le persone hanno di voi non è affar vostro e non dovete farla vostra. Si finisce in un mare di guai preoccupandosi di ciò che gli altri pensano di te. Quando in realtà che differenza che abbiano torto o ragione? La maggior parte delle persone che hanno un'opinione negativa su di voi, in realtà non vi conoscono nemmeno". Un chiaro messaggio quello dell'attaccante bianconero che, per evitare risposte, ha scelto di disattivare i commenti.