Morata, Berlino e il record di Del Piero: gli auguri della Juve

Morata, fattore in Champions e il record di Del Piero

Lo spagnolo è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri per sacrificio, impegno e dedizione dimostrati fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Torino. Arrivato nell’estate del 2014 dal Real Madrid, ha fatto il suo esordio con la Juve il 13 settembre contro l’Udinese in Serie A, mentre per il primo gol bisogna aspettare il match fuori casa contro l’Atalanta del 27 settembre. Nel suo primo anno in bianconero si è rivelato un fattore soprattutto in Champions League: a segno in casa e in trasferta nella semifinale contro il Real Madrid e nella finale contro il Barcellona a Berlino (poi persa 3-1), ha formato insieme a Tevez una coppia infallibile in Europa. Grazie ai gol nelle ultime tre sfide di Champions del primo anno, seguiti da quelli contro il Manchester City e il Siviglia ai gironi della stagione successiva, Morata ha inoltre eguagliato il record di Del Piero di cinque gol consecutivi nella massima competizione europea. Da ricordare anche il gol all’andata degli ottavi 2015/2016 contro il Bayern Monaco e la super prestazione del ritorno all’Allianz Arena, vanificata dalla sconfitta ai supplementari per 4-2.