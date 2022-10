Juventus, "Rabiot come Milinkovic-Savic": il paragone che scatena i tifosi

Adrien Rabiot è stato protagonista di una fantastica prestazione in campionato contro l'Empoli. Il francese infatti ha realizzato una doppietta nella vittoria della Juve per 4-0. Sulle ultime prestazioni di Rabiot ha parlato Alessandro Matri che, ai microfoni di Dazn, ha commentato: “Allegri ha sempre detto che per lui Rabiot è un giocatore fondamentale. Da lui ci si aspetta questo: potrebbe segnare tranquillamente 7-8 gol a campionato. Per fisicità e caratteristiche è un potenziale Milinkovic Savic: sa muoversi bene senza palla”. Il commento dell'ex attaccante bianconero è diventato virale e ha scatenato i tifosi juventini sui social network.