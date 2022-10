Danilo-Milik: brividi Champions. Così la Juventus in campo

TORINO - Seduta di allenamento mattutino per la Juventus alla Continassa prima del pranzo e quindi il volo verso Lisbona dove domani sera, calcio d’inizio alle ore 21, affronterà il Benfica che in campionato ha vinto nove partite su dieci e il neo è stato un pareggio. Sotto lo sguardo attento di Max Allegri e del suo staff tecnico i bianconeri hanno iniziato con il classico riscaldamento muscolare seguito da un torello.

Milik-Danilo che brividi

E proprio in questo classico esercizio a metà tra il ludico e il tecnico c’è stato un piccolo brivido per un contatto abbastanza deciso tra Milik e Danilo con il brasiliano che si è toccato la parte subito dolente salvo poi riprendere subito senza problemi. A parte gli infortunati, ovvero De Sciglio, Di Maria, Paredes e Bremer tutti in campo. O quasi. Nel senso che insieme a Bonucci e compagni c’è anche Chiesa, non Pogba che prosegue il programma di recupero con un percorso differenziato. A Lisbona, parleranno di questa sfida cruciale Massimiliano Allegri e un giocatore che verrà individuato al termine della seduta.