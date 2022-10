Juventus, contro il Lecce riecco Baroni: il passato in bianconero

La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce nella delicata sfida valevole per la 12ª giornata di Serie A . I bianconeri di Allegri , reduci dalla scottante eliminazione ai gironi di Champions League , vogliono mandare un segnale almeno in campionato, dove arrivano da due vittorie consecutive. Dall’altro lato, il Lecce di Baroni non vince una partita dal 16 settembre, quando si impose per 2-1 in casa della Salernitana .

Baroni, Viareggio e Coppa Italia con la Juve Primavera

Non una partita qualsiasi per il tecnico dei giallorossi, che in carriera vanta un’esperienza biennale con la Primavera della Juventus dal 2011 al 2013. Nel primo anno con i giovanissimi bianconeri Baroni vinse il prestigioso torneo di Viareggio in finale contro la Roma (2-1 con gol di Beltrame e Padovan). In campo per la Juve c’era anche Spinazzola (passato nel 2019 proprio dalla Vecchia Signora ai giallorossi attualmente allenati da Mourinho), che venne premiato come miglior giocatore della competizione. Nella stagione 2012/2013 arriva invece il trionfo in Coppa Italia in finale contro il Napoli: dopo il pareggio 1-1 in casa allo Stadium ecco la vittoria per 2-1 al San Paolo. Oltre a Mattiello (che in Serie A ha collezionato due presenze in bianconero oltre alle esperienze con Chievo, Spal, Bologna, Cagliari e Spezia) nella formazione che sconfisse i giovani partenopei c’era anche Daniele Rugani, attualmente alla Juve di Allegri e che dunque rincontrerà il suo vecchio allenatore nella sfida di sabato 29 ottobre al Via del Mare.