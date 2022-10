Lecce-Juventus, la probabile formazione di Allegri

Dopo il ko in Champions League contro il Benfica al Da Luz (4-3) che ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, la squadra di Massimiliano Allegri riparte dal campionato e lo fa dalla trasferta del Via del Mare contro il Lecce in programma sabato alle 18. I bianconeri, che mercoledì alle 21 si giocano l'accesso almeno all'Europa League nella sfida contro il Psg all'Allianz Stadium (Juventus e Maccabi Haifa sono entrambe a tre punti in classifica), vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato. Dopo il successo di misura nel derby contro il Torino firmato Vlahovic, infatti, la Vecchia Signora si è sbarazzata dell'Empoli con un netto 4-0. Vincere in Salento sarebbe importantissimo sia per la classifica, che al momento vede i bianconeri a -10 dal Napoli capolista, sia per il morale in vista del big match contro l'Inter in programma il prossimo 6 novembre a Torino. Ecco intanto la probabile formazione di Allegri per la sfida ai pugliesi.