Lecce-Juventus, tra i convocati di Allegri solo 16 giocatori di movimento: Iling c’è

TORINO - Allegri lo aveva annunciato già in conferenza stampa, ora però è arrivata l’ufficialità. Vlahovic e Locatelli non faranno parte del gruppo bianconero per la sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce di Baroni. Sedici giocatori di movimento più i tre portieri, queste le scelte (dettate dall'emergenza infortuni) del tecnico bianconero: Iling-Junior confermato dopo l’exploit nella notte di Champions al Da Luz, presente anche l’altro baby Compagnon.