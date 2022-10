Infortuni Juventus, non è solo sfortuna. L'irritazione della dirigenza

Il mal comune in questo caso non può essere mezzo gaudio. Anche perché, se è vero che l’incremento degli infortuni muscolari è comune, appunto, a tutta la Serie A, è altrettanto vero che non è un male uniforme. Perché se tutte le squadre hanno subìto affaticamenti e lesioni, la Juventus ne ha avuti decisamente tanti, più di tutte le big: 15, distribuiti tra 10 giocatori. Il Milan ne ha avuti 14, ma guardandoli dall’alto del secondo posto fanno meno effetto. Ai guai muscolari per giunta si sono sommati gli infortuni traumatici, a cominicare dalla lesione del menisco di Pogba, che portano il totale degli infortuni bianconeri a 21. Troppi. E se per gli ultimi citati ce la si può prendere solo con la sfortuna, la società è infastidita dai primi, che continuano a susseguirsi. Solo negli ultimi 10 giorni Allegri ha perso Bremer, Paredes, Vlahovic e, almeno come titolare martedì a Lisbona, anche Alex Sandro. Emergenza che peraltro ricorda alcune situazioni del recente passato, come la decisiva sfida degli ottavi di Champions persa con il Villarreal a marzo, quando per problemi muscolari mancavano Bonucci, Alex Sandro e Zakaria, mentre Chiellini, Dybala e Bernardeschi dovettero partire in panchina perché reduci da quegli stessi problemi. Tornando al presente, è evidente che qualcosa nella preparazione atletica non abbia funzionato. Al netto del calendario supercompresso, al netto dei problemi di natura traumatica che limitando le rotazioni hanno sovraccaricato alcuni giocatori e al netto di età e predisposizione a quel tipo di infortuni di altri. Perché tutto questo è vero, ma è vero anche che ci sono club, e staff, che sono riusciti a gestire il surplus di partite: il Napoli ad esempio di infortuni muscolari ne ha subiti solo tre, uno ciascuno per Anguissa, Osimhen e Rrahmani. E riuscire a fare bene le cose difficili, come è senza dubbio la gestione della preparazione atletica in una stagione strana come questa, può fare la differenza tra vincere e perdere.