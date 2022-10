Diretta Cesena-Juventus Primavera ore 11: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CESENA - La Primavera della Juventus vuole proseguire il momento magico. Dopo un cappotto e un'impresa, la squadra guidata da Montero è chiamata a confermarsi a Cesena. Si gioca questa mattina alle 11: c'è da difendere il primato in classifica ritrovato dopo il tennistico 6-0 al Cagliari, una settimana fa. E soprattutto c'è da alimentare l'entusiasmante scia emotiva che solo un 3-2 in rimonta contro i campioni del Benfica può lasciare, con tanto di passaggio del turno in Youth League guadagnato proprio martedì a Lisbona (in attesa del Psg per capire se saranno playoff o ottavi).