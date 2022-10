Diretta Lecce-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - L'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri è chiaro: rialzarsi subito in campionato per mettere alle spalle la delusione dell'eliminazione dalla Champions League. L'allenatore bianconero per risollevarsi si rituffa nella Serie A, dove è reduce da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di avvicinarsi alle zone alte della classifica. A Lecce però sarà complicato, perché come messo in evidenza dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia, i giallorossi di Baroni hanno messo in difficoltà chiunque ci abbia giocato contro. Servirà una grande prestazione, insomma, a prescindere dalle tante assenze.