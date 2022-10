Juve, altro rinvio per Chiesa e Pogba: la data del possibile rientro

Alla vigilia della trasferta salentina, Massimiliano Allegri ha confermato che due tra i lungodegenti più attesi, ovvero Federico Chiesa e Paul Pogba non faranno parte della spedizione : avrebbero dovuto essere i rinforzi bianconeri per le ultime partite prima della lunga sosta per il Mondiale, ma in realtà i due big dell’organico juventino sono ancora una volta costretti a rinviare l’appuntamento con il rientro nell’elenco dei convocati. Saranno i colpi di gennaio, a questo punto : Chiesa e Pogba avranno il non semplice compito di cambiare il volto della Juventus nell’anno nuovo , nel frattempo gli ultimi scampoli di gare ufficiali del 2022 serviranno a rimettere qualche minuto di autonomia nelle gambe. Pogba ha pure un doppio obiettivo: riprendersi la Juventus e conquistarsi la chiamata per il Mondiale in Qatar. Chiesa invece avrà tempo per rimettersi in sesto, potenziando la condizione atletica che non può essere ottimale dopo una sosta forzata di dieci mesi.

Lo spiraglio per il rientro

Sembrava la volta buona Lecce, almeno per Chiesa, dopo il nuovo “tagliando” al quale è stato sottoposto mercoledì l’ex esterno della Fiorentina: dopo quello superato sabato scorso, contro una selezione di Under 17 e 19 bianconeri, in cui ha segnato una doppietta nei 45 minuti in campo, mercoledì Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, di rientro da Lisbona, si sono recati nel centro sportivo di Vinovo per assistere all’allenamento dell’esterno bianconero insieme con i ragazzi della Next Gen. Invece neanche stavolta è quella buona per Chiesa e nemmeno per Pogba. Lo ha spiegato lo stesso Allegri: «Pogba e Chiesa non saranno convocati, impossibile per mercoledì, al 99 per cento neanche contro l’Inter. Se ci saranno, sarà molto difficile, sarà per il Verona e con la Lazio, ma sarà molto difficile». Considerando che molto probabilmente con l’Inter non ci sarà nemmeno Vlahovic, il tecnico bianconero avrà tanti big fuori. Il fatto poi che Allegri dica che sarà molto difficile vederli pure con Verona e Lazio, pur mantenendo aperto uno spiraglio, significa che la prudenza su Chiesa e Pogba continua a guidare le scelte dello staff tecnico e dello staff medico, per evitare rischi di ricadute.