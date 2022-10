Fagioli, quando Allegri lo esaltava così: "Veder giocare questo 2001 è un piacere"

TORINO - Con un supergol al 73' Nicolò Fagioli ha deciso la partita valida per il 12° turno di Serie A tra la Juventus e il Lecce , dopo la cocente eliminazione dei bianconeri dalla fase a gironi di Champions League . Grazie a questa rete, diventa impossibile non ricordare le parole al miele spese dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri sul conto del giovane centrocampista nel settembre del 2018, alla vigilia di una sfida di campionato contro il Sassuolo : "Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli. Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare".

Fagioli, dalla mancata cessione al gol decisivo in Lecce-Juventus

Nonostante gli elogi e la stima di Allegri, la permanenza di Fagioli alla Juventus è stata in dubbio fino all'ultimo giorno della scorsa sessione estiva di calciomercato. La partenza di Arthur in direzione Liverpool ha bloccato il suo addio, ma in questa prima parte stagione il tecnico toscano non sembrava troppo intenzionato a puntare sull'ex Cremonese, preferendo impiegare Locatelli da regista fuori ruolo e utilizzando successivamente Paredes e Miretti. Anche oggi Fagioli non era partito titolare nell'undici bianconero, ma è entrato in campo al 46' per sostituire McKennie, diventando così il primo calciatore classe 2001 a siglare un gol con la maglia bianconera.