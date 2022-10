Lecce-Juventus, Fagioli alla Del Piero ma il record è di Iling!

La Juve ha vinto in casa del Lecce grazie al gol capolavoro di Fagioli nella ripresa. Il centrocampista bianconero ha regalato la vittoria alla squadra di Allegri con una 'rete alla Del Piero' e si è preso la scena con il suo primo gol realizzato in Serie A. A servire l'assist a Fagioli è stato Iling Junior, già protagonista nella sconfitta di Champions League in casa del Benfica con l'assist per il gol di Milik dopo appena sei minuti dal suo ingresso in campo. Nella partita di Lecce, il giovane inglese ha fatto ancora meglio, con un dato impressionante, davvero da record: assist decisivo a pochissimi secondi dal suo ingresso in campo. Come riportato sui profili ufficiali della Juve sui social Iling è entrato a 71' 48'' e ha servito l'assist a 72' 29''.