Braida esclusivo: "Fagioli alla Pirlo. Juve, credici"

Sabato sera, all’ora dell’aperitivo, Nicolò Fagioli ha segnato un altro di quei gol che possono rappresentare tranquillamente il punto di svolta di una carriera. Un altro? Sì, certo, quello di Lecce è stato il primo in assoluto sul palcoscenico della Serie A, per giunta con indosso quella maglietta bianconera vestita fin da bambino per le vie e le piazzette di Piacenza, da tifoso della Juventus prima ancora che giocatore del settore giovanile e, ora, della prima squadra. Un traguardo raggiunto, però, anche e soprattutto per via di un altro gol, questa volta metaforico, realizzato ben prima della conclusione a giro che ha illuminato la tiepida serata di fine ottobre al Via Del Mare. Perché entrare nelle grazie un uomo di calcio e di intuito come Ariedo Braida, uno che il talento lo annusa e lo assapora, non è per nulla scontato. La chiamata del consigliere grigiorosso alla Cremonese un anno fa, all’alba di una stagione conclusa con una storica promozione in Serie A centrata da protagonista, è stata uno spartiacque per la conferma estiva agli ordini di Allegri. «Non ho mai avuto dubbi sulla sua classe, ma lo scorso anno ho avuto modo di conoscere anche un ragazzo con la voglia di imparare e questo è fondamentale – la premessa dello storico direttore generale del Milan, che in rossonero aveva portato Van Basten e Weah, Shevchenko e Kakà –. Se al talento abbini la giusta mentalità, allora puoi pensare di affermarti ai vertici».