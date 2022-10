Fagioli, bacio alla maglia dopo il gol: tifosi Juve impazziti FOTO

Una serata magica per Nicolò Fagioli che ha segnato il suo primo gol in Serie A e regalato tre punti preziosissimi alla sua Juve. Un gol che il centrocampista bianconero sognava da molto tempo e la sua esultanza e il post social lo confermano. "WOW. Da 21 che lo aspettavo. Un sogno" - ha scritto su Instagram. Dopo aver segnato un gol alla Del Piero, Fagioli ha esultato con i suoi compagni, indicando e baciando la maglia della Juve. Un gesto che ha scatenato i tifosi sui social che, dopo la sfida contro il Lecce, chiedono a gran voce un maggior utilizzo dei giovani. Non a caso, la splendida rete di Fagioli è nata da un super assist di Iling, entrato in campo da pochissimi secondi.