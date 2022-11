Juve-Psg, Arrivabene: "Infortuni? Il terreno della Continassa non c'entra nulla"

TORINO - Ultimo impegno stagionale in Champions League per la Juventus contro il Psg, l'amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Arrivabene parla così della cocente eliminazione dalla massima competizione europea: "Certo non siamo contenti di essere fuori, non è piacevole. Oggi siamo qui per giocarcela con per un posto nell'altra Europa. Bisogna mettercela tutta". Permanenza fondamentale in Europa che Arrivabene sottolinea: "E' importante continuare a giocare in Europa, per gli altri aspetti c'è anche quello economico da tenere in considerazione, ma conta farsi vedere in Europa. E' molto importante".